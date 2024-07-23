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Emekliye zam farkı

Temmuz artışı yüzde 19.31 çıkan memur emeklileri, dul ve yetimlerinin zam farkı bu hafta yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2.4 milyon kişiye ödemelerin 26 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. Maaş ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Emekliye zam farkı

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Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin beklediği haber geldi. Temmuz artışı yüzde 19.31 çıkan yaklaşık 2.4 milyon kişiye, zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, 26 Temmuz tarihinde ödeneceği açıkladı.

11 MİLYARLIK ÖDEME
Açıklamaya göre; aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık; 2. grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık; 3. grupta Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar lira olacak.

EN AZ 2.846 TL
Yüzde 19.31'lik zamla en düşük emekli maaşı 14 bin 741 lira 51 kuruştan 17 bin lira 566 bin 10 kuruşa çıktı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 846 lira 59 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 8 bin 539 lira 77 kuruş ödeme yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN GÖZÜ MECLİS'TE
En düşük emekli aylığı ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor. Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sürecin tamamlanmasıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan fark ödenecek.

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