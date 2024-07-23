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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024, 11:12 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024, 11:12

Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

En düşük emekli maaşına düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Emeklilere fark ödemesi tarihi de belli oldu. Peki, Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz artışı yüzde 19.31 çıkan memur emeklileri, dul ve yetimlerinin zam farkı bu hafta yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2.4 milyon kişiye ödemelerin 26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Maaş ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.

SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN GÖZÜ MECLİS'TE
En düşük emekli aylığı ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor. Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sürecin tamamlanmasıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan fark ödenecek.

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