Lenglet hamlesi: Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Fransız yıldızı gündemine aldı

Savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Barcelona forması giyen Clement Lenglet oldu. Siyah-Beyazlılar'ın bu yaz Barcelona'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki Fransız savunmacının durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde teklif yapmayı planladığı ifade edildi.

ADA'YA KIRALANDI

Son iki sezonu Tottenham ve Aston Villa'da kiralık olarak geçiren tecrübeli savunmacının Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

25 MAÇTA OYNADI

Geçen sezonu Aston Villa'da geçiren Lenglet, İngiliz ekibiyle çıktığı 25 maçta 1 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcunun Barcelona ile olan kontratı 2026'da sona erecek. 1,86 boyundaki oyuncu 2018'de Sevilla'dan Barcelona'ya 38 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fransa formasını da 15 kez sırtına geçiren tecrübeli futbolcuya 10 milyon Euro değer biçiliyor.