SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Lenglet hamlesi: Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Fransız yıldızı gündemine aldı

Beşiktaş, Barcelona’dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki stoper Clement Lenglet ile ilgileniyor. Kartal’ın tecrübeli futbolcu için önümüzdeki günlerde teklif yapması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Lenglet hamlesi: Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Fransız yıldızı gündemine aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Barcelona forması giyen Clement Lenglet oldu. Siyah-Beyazlılar'ın bu yaz Barcelona'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki Fransız savunmacının durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde teklif yapmayı planladığı ifade edildi.

ADA'YA KIRALANDI
Son iki sezonu Tottenham ve Aston Villa'da kiralık olarak geçiren tecrübeli savunmacının Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

25 MAÇTA OYNADI
Geçen sezonu Aston Villa'da geçiren Lenglet, İngiliz ekibiyle çıktığı 25 maçta 1 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcunun Barcelona ile olan kontratı 2026'da sona erecek. 1,86 boyundaki oyuncu 2018'de Sevilla'dan Barcelona'ya 38 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fransa formasını da 15 kez sırtına geçiren tecrübeli futbolcuya 10 milyon Euro değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz
Emekli zammı bu hafta tamam: 12.500 TL yasası Genel Kurul’da! Kime, ne kadar fark yatırılacak?
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris’e çevirildi! Listede kimler var? | Trump’tan ilk sözler...
Evlenenlere en az 75 bin TL: Çeyiz desteği arttı! Nasıl alınacak? Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri’nden sert tepki
Gözler Kamala Harris’e çevrildi! ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Türk düşmanı mı?
Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi
Galatasaray’dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Neredeyse tüm joker haklarını kullandı: Yeşilçam sorusunda fena gümledi!
Ünlü oyuncu Özge Özacar gönlünü iş insanı Oğuz Özmen’e kaptırdı! Sevgilisini öpücüklere boğdu
İstanbul Aydos Ormanı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak
Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Çok sayıda ekip bölgede
SON DAKİKA