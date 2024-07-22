İspanya’dan Angel Correa iddiası

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle transferin hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş'la ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Atletico Madrid forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Angel Correa ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtilirken, Katar ekibi Al Gharafa'nın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu belirtildi. Haberde Atletico Madrid'in Correa için gelecek teklife olumlu yanıt vereceği kaydedildi. 18 milyon Euro değer biçilen 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 2026'da sona erecek.

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