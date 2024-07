Trabzonspor eski oyuncusuna kanca attı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da orta sahaya üç isim transfer edebileceklerini ve bunlardan birisinin Muhammed Cham diğerinin ise yerli bir oyuncu olacağını belirtmişti. Başkan Doğan'ın işaret ettiği yerli oyuncunun şu an Championship ekiplerinden West Bromwich'de forma giyen 30 yaşındaki Okay Yokuşlu olduğu öğrenildi. Trabzonspor'a geri dönme fikrine sıcak bakan Okay Yokuşlu'nun kulübü ile pazarlıklar devam ediyor. West Bromwich'in göndermeyi düşünmediği oyuncu için ilk etapta yüksek rakamlar talep ettiği ancak daha sonra oyuncunun da ayrılmayı düşünmesi üzerine bu rakamlarda kısmi bir esneme yaptığı belirtildi. Bordo-Mavililer'in ayrıca Gent forması giyen Güney Koreli Hyun-seok Hong için de görüşmelerini sürdürdüğü ve Başkan Doğan'ın işaret ettiği üçüncü oyuncunun da bu futbolcu olduğu iddia edildi.

