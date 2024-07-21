Terim’den hücumu Simeone’den cesareti öğrendim

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, kariyerine ve futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. The Athletic'e konuşan 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Her teknik direktörden iyi şeyler almaya çalışıyorum. Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim. Guus Hiddink ile de oynadım. Oyuncularıyla çok iyiydi. Luis Enrique'nin antrenman metodolojilerini çok sevdim. Klişe gelebilir ama şu anda Eyüpspor'da mutluyum. Roma'da bir yerlerde ikinci adam olacağıma, kendi yerimin lideri olurum" dedi. Ayrıca Turan, "Süper Lig'e yükseldik ama asıl iş şimdi başlıyor. Avrupa kupalarına katılabilecek seviyede bir takım oluşturmak istiyorum. City gibi bir takım hedefim var. Biz Eyüpspor olarak, başarı için hazırız" diye konuştu.

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