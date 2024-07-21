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Stoper arayan Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi

Beşiktaş, Al Ahli’nin Merih’in maaşının bir kısmını karşılaması halinde oyuncu için kiralama teklifi yapmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Stoper arayan Beşiktaş milli yıldızı gözüne kestirdi

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Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Suudi ekibi Al Ahli'de forma giyen milli stoper Merih Demiral'ı gündemine aldı. Kartal'ın yüksek bir bonservis bedeli talep edilen oyuncu için kiralama formülünü düşündüğü belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar'ın, Suudi ekibinden yaklaşık 12 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki oyuncunun maaşının bir kısmının takımı tarafından karşılanması halinde Körfez ekibine kiralama teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.

MİLAN'IN DA İLGİSİ VAR
Ancak Körfez ekibinin Merih'i bonservisiyle elden çıkartmak istediği de gelen haberler arasında. EURO 2024'te etkili bir performans ortaya koyan yıldız futbolcunun Al Ahli ile olan kontratı 2026'da sona erecek. Güncel verilere göre 16 milyon Euro değer biçilen Merih geçen sezon forma giydiği 21 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Yıldız futbolcuyla Serie A ekibi Milan'ın da ilgilendiği ifade ediliyor.

Geçen sezon Suudi ekibiyle 21 maça çıkan 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistle oynadı.

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