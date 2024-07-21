Sanchez için isyan

Süper Lig'de geçen sezonki başarılı performansını Copa America'da da devam ettiren Davinson Sanchez, Güney Amerika'da gündem oldu. İngiliz ekibi Everton'ın talip olduğu futbolcu, Copa America için yapılan en iyi ilk 11'de yer alamadı. Kolombiyalı taraftarlar, Sanchez'in 11'de yer almamasına büyük tepki gösterirken, "11'de yer alması için daha ne yapması gerekiyor? Kadroya sadece James Rodriguez'in seçilmesi çok saçma" yorumlarını yaptı. Formuyla parmak ısırtan Davinson Sanchez için Galatasaray'a yakın zamanda bir transfer teklifini geleceği öngörülüyor. Aslan, olası satıştan ise 25 milyon Euro'nun üstünde bir gelir hedefliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN