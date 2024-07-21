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Real Sociedad ile sona doğru!

Real Sociedad’ın, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü. İspanyollar, transferin 9 milyon Euro’nun biraz üstünde bir rakama biteceğini yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Real Sociedad ile sona doğru!

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İspanya Ligi ekiplerinden Real Sociedad'ın Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için ısrarı devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sociedad, Cimbom'un yerli yıldızının transferi için artık son aşamaya geldi. Sociedad'ın Aktürkoğlu'nun transferini 9 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama bitirmek üzere olduğu iddia edildi. Haberde, "Teklif, istenilen 12 milyon Euro'dan düşük, 9 milyon Euro'dan ise fazla" denildi. Ayrıca futbolcu ile Sociedad'ın 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. 2020'den beri Galatasaray'da görev alan Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılı ekipte 173 maçta 44 gol, 39 asist üretti.


Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamalarının ardından veda gibi bir mesaj yayınlamıştı.

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