Napoli’den Cengiz’e 15 milyon euro

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'e İtalyan ekibi Napoli talip oldu. Napoli'nin, Kanarya'daki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 milyon Euro transfer bütçesi ayırdığı ortaya çıktı. Futbolcunun olası satışından zarar etmek istemeyen Fenerbahçe'nin henüz oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. 2018 yılında 35 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Ünder geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca yıldız isim 3 de asist katkısı verdi. Daha önce Marsilya, Roma, Leicester City, Başakşehir ve Altınordu'da oynayan futbolcu için Jose Mourinho'nun vereceği rapor belirleyici olacak.

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