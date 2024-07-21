İngilizler ilan ile hoca arıyor

EURO 2024'te İspanya'ya 2-1 yenilip kupaya veda eden ve Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez finalde kaybeden İngiltere'de Gareth Southgate ile yollar ayrılmıştı. İngiltere Federasyonu, Milli Takım için ilginç bir yönteme başvurdu ve menajerlik ilanı açtı. İş ilanında gerekli kriterler arasında erkek milli takımı ile majör bir turnuva kazanabilme ve takımı geliştirme yer aldı. Diğer kriterler ise UEFA Pro Lisans sahibi, Premier Lig ya da diğer büyük liglerde başarılı geçmişe sahip olmak, liderlik özelliği ve baskıya karşı dayanıklı olmak gösterildi.

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