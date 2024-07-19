Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Onuachu ve Cham müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Onuachu için Southampton kapıyı 15 milyon Euro'dan açmıştı. 10 milyona kadar indi. Biz de biraz daha çıktık. Onuachu zaten bize gelmek istediğini Southampton'a da söyledi. Yakın bir zamanda ortak bir noktada buluşacağımızı düşünüyoruz. Cham için de aynı durum söz konusu. Clermont indirime gitti, biz biraz daha çıktı. İki oyucunun da geleceğini düşünüyoruz" dedi. Ertuğrul Doğan, "Bir iki gün içerisinde yeni sağ bekimiz gelecek. Tek düşüncemiz taraftarı mutlu eden, sahada dik duran, mücadele eden bir takım oluşturmak. Taraftarımız merak etmesin. Trabzonspor zirve mücadelesi verecektir" diye konuştu.