TFF’de dün yapılan seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığa seçildi

TFF yeni başkanını seçmek için dün bir araya geldi. Başkent Ankara'da saat 11.00'de başlaması gereken Olağan Seçimli Mali Genel Kurul toplantısı yaklaşık 25 dakika gecikmeli başladı.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşüldü. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullandı. Oy sayımının ardından TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. TFF'nin olağan seçimli mali genel kurulu 261 delegenin imzasıyla açıldı. Kongrede salt çoğunluğun sağlanabilmesi için 161 delegenin katılımı gerekiyordu. Genel kurula 274 delege katıldı. Hacıosmanoğlu 134 oy alırken; 5 oy farkla Büyükekşi'yi geçti.



TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Seçimde rakibi Hacıosmanoğlu'nun gerisinde kalan Büyükekşi seçim sonuçlarına itiraz etti. Ancak bu itirazın ardından sonuç değişmedi ve Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun yeni patronu oldu. Seçimin ardından Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunda yer alan isimler büyük bir coşku yaşadı. Söz konusu seçimde başkanlığa seçilen Hacıosmanoğlu tebrikleri de kabul etti.



OYBİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları ibra oylamasına sunuldu. Büyükekşi ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Büyüekşi'yi ibra etmedi. Öte yandan G.Saray ise TFF Başkanı'nı ibra etti.



KOÇ: SÖZLERİMİ GERİ ALIYORUM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanlığına aday olmasını eleştirdi. Konuşması sırasında Koç, "Onurlu, haysiyetli hiç kimse bu şekilde aday olamaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta zorlanıyorum" dedi. Büyükekşi, "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" sözleriyle Koç'a tepki gösterdi. Daha sonra Koç, "Son cümlemi geri alıyorum. Özür dilerim" ifadesini kullandı.



HERKES HAKKINI BİZE HELAL ETSİN

Dünkü seçimle beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi dönemi de sona ermiş oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarıştığı ve 5 oy farkla kaybettiği seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan ve Türk futbol kamuoyuna seslenen TFF'nin eski başkanı Büyükekşi, "Bizden artık bu kadar. Herkes hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER

Hacıosmanoğlu: "İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. 'Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor' dediler. Böyle bir şey olsa, beni arar ve "Ne yapıyorsun?" derdi.' Hakkını teslim edelim. Onu kullananların, bugün futbolun dışına attığımız için teşekkür ederim."



KURULLAR İSTİFA ETSİN

Hacıosmanoğlu: "Federasyon kurullarına çağrı yapıyorum, elbette at sahibine göre kişner ama etik olanı yeni yönetimin önünü açmak. Buradan talebim, yarından tezi yok istifalarını sunsunlar."

İŞTE TFF'NİN YENİ YÖNETİM KURULU

- Mecnun Otyakmaz

- Bayram Saral

- Zehra Kavak

- Lale Cender

- Fuat Gökdaş

- Cengiz Gökay

- Zafer Saraç

- Mevlüt Aktan

- Bayram Akgül

- Hasan Surözü

- Ceyhun Kazancı

- Mustafa Bozbağ

- Ural Aküzüm

- Bilal Aslan