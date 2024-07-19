Sıra geldi Fernandez’e

Trabzonspor'da Bakic, Lahtimi ve Kourbelis'in sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından bir fesih daha geliyor. Fırtına'nın geçen sezon başında kadrosuna kattığı ve önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Joaquin Fernandez ile de yollar ayrılıyor. Trabzonspor yönetimi, İspanyol stoperin menajerini kulübe çağırdı. Yapılacak görüşmenin ardından Bordo- Mavililer oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmeyi planlıyor. Trabzonspor'da Fernandez ile yolların ayrılmasının ardından Gomez'in de gönderilmesi planlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN