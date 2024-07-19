İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolu kazandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Seçimin yapıldığı salonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu net ifadeler kullandı.

Oylama belli olduktan sonra yönetim kurulu ile bir araya gelen ve daha sonra da tebrikleri kabul eden Hacıosmanoğlu öncelikle birlik ve beraberlik mesajları verdi. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Hepimiz adına hayırlı olsun. Bu seçimi ben kazanmadım. Türk futbolu kazandı. Öyle bakıyorum. Mecnun Otyakmaz başkanım ile birlikte bir yola çıktık. Türk futbolunun adil bir şekilde yönetilmesi için yola çıktık diyebilirim. Seçimde Anadolu kulüplerinin desteği çok önemliydi. Bu teveccühü gösterenlere teşekkür ettim. Hiçbir kararı oldu bittiye getirmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene biz ise 10 adım gideceğiz. Tüm temsilcilerle bir araya geleceğiz. Herkese yakın olacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle birlikte çözeceğiz. Biz Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. Bunun çözümü için uğraşayacağız" dedi.