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Doue'de mutlu son: Galatasaray, Rennes ve yıldız oyuncuyla her konuda anlaştı

Sarı-Kırmızılılar, Guela Doue transferi için Rennes’e 6 milyon Euro+2 milyon Euro da bonus verecek. Maaşı ise 1.2 milyon Euro olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Doue’de mutlu son: Galatasaray, Rennes ve yıldız oyuncuyla her konuda anlaştı

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Galatasaray, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Rennes'in genç yıldızı Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesinde sağ kanadını da sağlama aldı. Cimbom, Rennes ve Guela Doue ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun sözleşmesinin hazırlandığı öğrenilirken kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un liste başı ismi olan Doue ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
6 milyon Euro bonservis ödeyecek olan G.Saray, 2 milyon Euro da bonus ödeyecek. Aslan'ın Doue'ye vereceği yıllık maaşın ise 1 milyon 250 bin Euro olması bekleniyor. 2022 yılından beri Rennes'de forma giyen Doue, güçlü fiziği ve hücuma katkısıyla adından söz ettiriyor. 2 kez Fildişi Milli Takım formasını giyen başarılı futbolcu, geçen sezon 35 karşılaşmada forma giydi. Gol ve asist üretemedi. Cimbom, Doue ile birlikte Elias Jelert ile de ilgileniyordu. Ancak Danimarkalı oyuncunun transferi Doue sonrası rafa kalktı.

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