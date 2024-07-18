Galatasaray’da ibre Doue’ye döndü

Transferde fırtına öncesi sessizlik yaşayan Galatasaray'da sağ bek düğümü çözülüyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Rennes'in yıldızı Guela Doue ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın Elias Jelert resti işe yaradı ve Rennes, Doue için indirime gitti. G.Saray, genç yıldızın transferi için Rennes'e 6 milyon Euro+başarı bonusu teklif etti. Cimbom, 21 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı. Guela Doue transferinde hafta sonu için seyahat planlaması yapıldı. Oyuncu tarafı Cumartesi günü için Galatasaray'dan özel uçak programı istedi.

OKAN HOCA TAKİP EDİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Doue transferi için Rennes ile kesin olarak anlaşmaya varırsa seyahat programı geçerli olacak. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gelişmeleri yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adam, Doue transferi için yönetimle sürekli temas halinde. Bilindiği gibi Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert ile de anlaşma sağladı. Doue transferinde sorun yaşanırsa Cimbom, B planını devreye sokacak ve Jelert'i renklerine katmaya çalışacak. Galatasaray, Danimarka kulübü Kopenhag ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.

2 KEZ MİLLİ OLDU

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Doue, 2 kez Fildişi Milli Takımı'nda forma giydi. 1 kez gol sevinci yaşadı. Fransa Ligi'nde Rennes formasıyla 26 maça çıktı.

B PLANI ELIAS JELERT

Galatasaray, Doue için Rennes ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek için B planı ise Kopenhaglı Elias Jelert.