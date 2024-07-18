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Galatasaray’da ibre Doue’ye döndü

Guela Doue ile anlaşan Galatasaray, kulübüne 6 milyon Euro+başarı bonusu teklif etti. Menajeri, cumartesi günü için özel uçak istedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Galatasaray’da ibre Doue’ye döndü

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Transferde fırtına öncesi sessizlik yaşayan Galatasaray'da sağ bek düğümü çözülüyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Rennes'in yıldızı Guela Doue ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın Elias Jelert resti işe yaradı ve Rennes, Doue için indirime gitti. G.Saray, genç yıldızın transferi için Rennes'e 6 milyon Euro+başarı bonusu teklif etti. Cimbom, 21 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı. Guela Doue transferinde hafta sonu için seyahat planlaması yapıldı. Oyuncu tarafı Cumartesi günü için Galatasaray'dan özel uçak programı istedi.

OKAN HOCA TAKİP EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Doue transferi için Rennes ile kesin olarak anlaşmaya varırsa seyahat programı geçerli olacak. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gelişmeleri yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adam, Doue transferi için yönetimle sürekli temas halinde. Bilindiği gibi Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert ile de anlaşma sağladı. Doue transferinde sorun yaşanırsa Cimbom, B planını devreye sokacak ve Jelert'i renklerine katmaya çalışacak. Galatasaray, Danimarka kulübü Kopenhag ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.

2 KEZ MİLLİ OLDU
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Doue, 2 kez Fildişi Milli Takımı'nda forma giydi. 1 kez gol sevinci yaşadı. Fransa Ligi'nde Rennes formasıyla 26 maça çıktı.

B PLANI ELIAS JELERT
Galatasaray, Doue için Rennes ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek için B planı ise Kopenhaglı Elias Jelert.

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