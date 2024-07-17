Ferdi vetosu: Fenerbahçe kulübü United’ın takas önerisini kabul etmedi!

Fenerbahçe'nin yerli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki performansı sonrası Avrupa devlerini peşine taktı. Dortmund ve Juventus'un radarındaki Kadıoğlu için devreye giren Manchester United, Kanarya'ya takas teklif etti.

SANCHO'YU VERELİM ÖNERİSİ

Ada basınındaki habere göre; Manchester United'ın 24 yaşındaki Jadon Sancho'yu Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için takasta önerdiği belirtildi. Haberde, "United'ın Kadıoğlu'nu takip etmesi, bir gelecek stratejisidir" denildi. Fenerbahçe ise United'dan gelen takas teklifini geri çevirdi.

YÖNETİM, FERDİ PLANINI YAPTI

Üst düzey performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe planını belirledi. Sarı-Lacivertliler, 2018'den beri takımın formasını giyen Ferdi Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro ve üstünde bir bonservis geliri bekliyor. Kanarya ile Kadıoğlu arasındaki sözleşme de 2026 yılına kadar devam ediyor. Orta vadede Avrupa'da oynama fikri olan Kadıoğlu da transferi halinde Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir kazandırmayı planlıyor.