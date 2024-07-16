Galatasaray’dan kötü prova: 2-5

Aslan, Avusturya'da ikinci hazırlık maçında Almanya 2. Lig ekibi Düsseldorf ile karşılaştı. Cimbom maça Batuhan Şen, Dubois, Metehan Baltacı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha ve Batshuayi ile çıktı. 22 ve 25'te iki gol yiyen Cimbom, 35'te Kerem Demirbay'ın bireysel çabasıyla farkı indirdi: 1-2. 60'ta Torreira'nın nefis pasına müthiş vuran Mertens dengeyi sağladı: 2-2. Sarı-Kırmızılılar; 64, 73 ve 85'te kalesini gole kapatamadı ve sahadan 5-2 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

AYDIN MANTIKLI DEĞİLDİ!

G.Saray'da Okan Buruk, ağır idmanlar yaptıklarını ve sakatlık olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Buruk, ikinci kampa bir transfer getirmek istediklerini belirtirken Oğuz Aydın için, "7-8 kanat oyuncumuz var. Gelmesi mantıklı değildi" dedi.