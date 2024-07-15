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Oğuz Aydın Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Alanyasporlu Oğuz Aydın ile anlaştı. Bugün İstanbul’da olacak genç yıldız, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Oğuz Aydın Fenerbahçe’de

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Fenerbahçe Alanyaspor ile anlaşmasının ardından Oğuz Aydın ile de el sıkıştı. Sarı-Lacivertli yönetimin 23 yaşındaki yıldız futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın, sağlık kontrolleri ve sözleşme için bugün İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe dışında Süper Lig'in diğer devlerinin de transfer listesinde yer alan genç yıldız, gelecek sezon Sarı-Lacivertli formayla mücadele edecek. Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken başarılı futbolcu, Hollanda ekibi Ajax'ın da radarına girmişti. Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta süre alan genç yetenek, 13 gol atarken 8 de asist yapmayı başardı. Fenerbahçe bu sezon daha önce Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı. Cenk Tosun'la da anlaşan Kanarya, Oğuz Aydın ile birlikte 4. yerli takviyesini yapmış olacak.

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