Mauro Icardi kendine geldi

Çalkantılı özel hayatı nedeniyle mutsuz görünen Mauro Icardi, dünkü idmanda neşe saçtı. Taraftarların hashtag açarak destek olduğu Arjantinli yıldıza, teknik ekip ve takım arkadaşları da özel ilgi gösterdi. Mauro Icardi'nin Düsseldorf'a karşı oynayıp oynamayacağına Okan Buruk karar verecek.

YENİ RAKİP DÜSSELDORF

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray bugün 20.30'da Alman temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Maç D-Smart'tan yayınlanacak. İlk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 kaybeden Cimbom, Düsseldorf sonrasında Trencin, Lecce ve Parma ile karşılaşacak.

MATHIAS ROSS PRAG YOLCUSU

Cimbom Mathias Ross'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Sparta Prag ile büyük ölçüde anlaştı. Opsiyon şartları ve mali detaylar arasındaki görüşmeler sonuçlanmak üzere. Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunun ise 1.5 milyon Euro olduğu ifade edildi.