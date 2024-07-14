Trabzonspor Menuier’in alternatifini belirledi: B planı Karsdorp

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gözler geçen sezonki performansıyla adından söz ettiren Thomas Meunier'nin geleceğine çevrildi.

İZİN SÜRESİ BİTİYOR

Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı ile mücadele verdiği sırada sakatlanan ve kendisine 18 Temmuz'a kadar izin verilen futbolcunun adı, Avrupa kulüpleriyle anılıyor. Meunier'nin sözleşmesindeki madde nedeniyle serbest kalma ihtimali, 20 Temmuz'a kadar geçerliliğini koruyor. Trabzonspor, ayrılık halinde Roma'da oynayan Rick Karsdorp'u düşünüyor.

YAKIN TAKİBE ALINDI

29 yaşındaki Rick Karsdorp'u takibe alan Bordo-Mavili kurmaylar, Meunier'nin geri gelişinin netleşmesi durumunda bu transfer operasyonundan, herhangi bir hamle yapmadan vazgeçecek. Aksi takdirde ise Hollandalı futbolcu için temaslar hızlandırılacak. 5 milyon Euro değer biçilen futbolcu bugüne kadar Roma dışında Feyenoord'da oynadı. Kariyerinde 318 maça çıkan Karsdorp, 12 gol attı ve 40 da asist katkısı sağladı.