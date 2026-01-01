AK Partili Akbaşoğlu ve Mustafa Şentop TAKVİM'e konuştu! Galata'dan Gazze'ye vicdan kıyamı: "Özgürlüğün müjdesi olsun"

Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de işlenen soykırım suçunun hesabının mutlaka sorulacağını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti sözünde durur. İsrail ile ticareti, ihracat, ithalat ve transit ticaret olarak yasaklayan ilk ülke biz olduk. 2 Mayıs 2024 tarihinde bu kararı aldık." dedi. Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise "Toprak bütünlüğü olan Filistin kurulacak" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı: "GAZZE'NİN FİLİSTİN'İN VE KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞACAĞININ MÜJDESİ OLSUN" Bu haykırış içerisinde ezelden ebede, maziden atiye, şüheda yurdunun temsilcileri olarak 86 milyonun yüreğini temsilen buradayız. Bu konuda buraya iştirak eden bütün sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu buluşma insanlığın vicdanının haykırışı olarak yakında bütün Gazze 'nin Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlüğe kavuşacağının müjdesi olsun diye niyazlarımda bulunuyorum ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi arz ediyorum.









Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin her zaman Filistin davasına sahip çıktığını belirtti.



Şentop, "Türkiye her zaman Filistin davasına sahip çıktı. Bu davanın sadece Filistinlilerin veya Arapların, Müslümanların davası olduğunu düşünmüyoruz. Bir insanlık davası bu. Bir akademisyenim ben. Bir makale yazıldığında anahtar kelimeler olur. Anahtar kelimeler makalenin bütün özetini verir. Filistin kelimesi de dünyadaki zalim düzenin ipucunu veren özel bir kelime. Filistin deyince sadece Filistin'i Gazze'yi de kastetmiyoruz. Dünyadaki Siyonistlerin hakim olduğu bir dünya düzenini kast ediyoruz. Filistin meselesinin gündemde tutulması her zaman önemli ve milletimizin de teveccühünü görüyoruz bu konuda" açıklamasında bulundu.

Eski TBMM Başkanı Şentop TAKVİM'e konuştu





"YENİ BİR DÜNYA KURULACAK, LİDERİ TÜRKİYE OLACAK"



Şentop, "Gazze'de soykırım karşısında batı sessiz. Türkiye dışında bu kadar güçlü ses yükselten bir ülke yok. İsrail'in sonu ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:



Biz yüzlerce yıldır bize ümit bağlayan coğrafyalarda var olmuş bir milletiz. Türkiye'nin uzun yıllar sessizlikten sonra yeniden ayağa kalkması, başını kaldırıp etrafına bakması önemli.



Bütün dünyadaki mazlum coğrafyalarda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan bu insani dış politika esasları üzerine Türkiye yükselen bir yıldız konumunda.



İnşallah yeni bir dünya kurulacak ve bu dünyanın lideri de Türkiye olacak.

Eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış TAKVİM'e konuştu







Eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ise şöyle konuştu:



İnsanlığın sessiz kaldığı bir dönemde İstanbul insanlığın vicdanı oldu. Türkiye Gazze konusunda dünyaya öncü olan bir ülke oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye olarak bu yaşanan soykırıma bu vahşete seyirci kalmayacağımızı, susmayacağımızı, unutmayacağımızı ve dünyaya da unutturmayacağımızı gösterdik.



Allah'ın izniyle biz bir ve beraber olduğumuz sürece bizi hiçbir güç yıkamaz. Filistinli kardeşlerimizin tek umudu olan Türkiye bugün dünyaya bu soykırımı durdurmak için gerekli mesajı veriyor.