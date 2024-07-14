Rodriguez harekatı kapıda

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Galatasaray, orta saha için arayışlarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'i renklerine bağlamak istiyor.

Bonservisi elinde olan ve teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği futbolcunun önceliğinin Avrupa'dan bir takım olduğu biliniyor. Ancak; Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek hafta Arjantinli futbolcu için bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 20 milyon Euro değer biçilen futbolcu, pas kalitesi ve üst düzey yetenekleri nedeniyle cazip futbolculardan biri durumunda. 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili yakın zamanda flaş gelişmelerin yaşanabileceği gelen haberler arasında. Kariyerinde şu ana kadar 372 maça çıkan Rodriguez, 27 kez fileleri havalandırırken, 6 da asist üretti.