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Eyüpspor ışık saçtı

2024 model Eyüp, Arda Turan liderliğinde sezon öncesi adeta ışık saçıyor. Yeni transferleriyle güçlenen Eyüpspor, Süper Lig’e de renk katmak istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Eyüpspor ışık saçtı

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Süper yeni ekiplerinden biri olan ve transferde atağa kalkan Eyüpspor, sezona hazır bir şekilde girmek için yoğun bir çaba harcıyor. Dorukhan Toköz, Chatzigiovanis, Emre Akbaba, Umut Meraş gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, İstanbulspor maçında iyi bir görüntü çizdi.

Rakibini Svit Seslar, Sinan Gümüş ve Gianni Bruno ile geçen Eyüpspor, maçta iyi sinyaller verdi. Eyüpspor'da yeni transferlerden Umut Meraş ile Dorukhan Toköz de istekli görüntüsüyle dikkati çekti. Eyüpspor, yeni sezonun ilk maçını 9 Ağustos'ta deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak.

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