Alex de Souza krizi

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da gözler teknik direktör Alex de Souza'nın geleceğine çevrildi. Akdeniz ekibinin başına yakın bir zamanda geçen Brezilyalı teknik adamın temsilcisi, Antalyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Alex de Souza'nın sözleşmesinde, '10 Temmuz 2024 tarihine kadar transfer tahtası açılmazsa, Antalyaspor'a tazminat ödemeden tek taraflı sözleşmesini feshedebilir' maddesinin olduğu ve bunu devreye sokacağı belirtildi. Burdur kampında Fenerbahçe taraftarlarıyla fotoğraf çektirmesiyle Antalyalı taraftarların büyük tepkisini çeken Brezilyalı teknik adamın Antalyaspor ile yola devam etme ihtimalinin artık düşük olduğu iddia ediliyor. Ülkesinde Sao Paulo altyapısında teknik adamlığa başlayan Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı, daha sonra Avai'de görev aldı.

43 MAÇTA HOCALIK YAPTI

Alex de Souza, teknik adamlık kariyerinde bugüne kadar 43 maça çıktı. 21 galibiyet, 7 beraberlik, 15 de yenilgi tattı.