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Trabzonspor'un yeni transferini Barisic'ten iddialı sözler: Sahada konuşacağım

Hırvat sol bek, “Ben aslında kendisinden çok bahseden, çok konuşan bir oyuncu olmadım. Biz oyuncuların konuşacağı yer saha içi” açıklamasını yaptı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Trabzonspor’un yeni transferini Barisic’ten iddialı sözler: Sahada konuşacağım

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Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, Macaristan kampında açıklamalarda bulundu. Hırvat sol bek, "Çok hızlı adapte oldum. Adaptasyon sürecime Orsic, Visca, Bardhi'nin büyük katkısı var. Sadece onlar değil bütün tüm arkadaşlarım, departmanlardaki insanlar yardımcı oldu. Trabzon'da ilk günden itibaren karşılanma, ev bulmama olsun, diğer konularda da herkes çok yardımcı oldu" dedi.

Barisic, "Hocamın beklentilerini isteklerini sahada yapmaya, hücuma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hücum anlamında, takıma asist ve gollerle katkı yapan, önde olan oyunculara yardım eden bir oyuncuyum" diye konuştu. Yıldız futbolcu, "Ben aslında kendisinden çok bahseden, çok konuşan bir oyuncu olmadım. Biz oyuncular için konuşacağımız yer saha içi. Maçlar bizim için konuşma alanları. En iyi performansı sahada verip olabildiğince yapmaya çalışacağım" dedi.

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