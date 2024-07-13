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Milyonların gözü Ankara'da: Emekliye ek zam için mesai sürüyor

Milyonlarca emekli memur ve dul-yetim maaşı ile sosyal yardım alan vatandaş yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. İlk etapta taban maaş artışı gündeme gelirken, refah payı için de çalışma yapılıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Milyonların gözü Ankara’da: Emekliye ek zam için mesai sürüyor

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Milyonlarca emekli, memur, dul ve yetim için yılın ikinci yarısında uygulanacak enflasyon artışları belli oldu. Haziran verisi ile birlikte 6 aylık oran yüzde 24.73 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını gösterirken, memurlar ve memur emeklileri için de 8.46 puanlık fark ortaya koydu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı enflasyon artışı yüzde 24.73, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19.31 oldu.

SIFIR ZAM İÇİN ÖNLEM
Memurlar ve memur emeklileri için ortaya çıkan yüzde 19.31 oranı aynı zamanda sosyal ödenekleri de artırdı. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri, evde bakım parası gibi ödenekler yüzde 19.31 oranında arttı. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi. Memurların aile yardımlarına da yüzde 19.31 artış yapıldı. Bu arada yapılan enflasyon artışı sonrasında yaklaşık 1.8 milyon emeklinin alacağı aylık Ocak'ta belirlenen taban maaş 10 bin lirayı aşamadı. Bu da bu emeklilerin sıfır zam almasına yol açtı. Bunun önüne geçmek isteyen hükümet bir çalışma yaparak taban maaş artışı için hazırlığa başladı. Böylece 10 bin lira olan taban maaş artırılarak bu rakamın altında kök aylığı olan emeklilere seyyanen bir ödeme yapılması ve sıfır zam almalarının önüne geçmek mümkün olacak.

TABAN MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?
Yapılan çalışma sonrasında taban maaş için üç formül öne çıktı. Birincisi yüzde 24.73 oranında artırmak şeklindeki formülle taban maaş 12.500 TL'yi çıkacak. İkinci formülde ise yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 40 uygulandı. Buna göre de taban maaş 14.000 TL oluyor. Üçüncü formül ise taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi. Bu durumda da taban maaş 17.000 TL'ye çıkıyor.

REFAH PAYI OLUR MU?
Emeklilerin bir başka beklentisi ise enflasyon artış oranının yükseltilmesi. Sadece taban maaş altında aylık alanların değil bu şekilde tüm emeklilerin maaşlarında bir iyileştirme yapılmış olacak. Ocak ayında 11.68 puanlık refah payı verilerek artış oranı yüzde 49.25 olmuştu. Refah payı şimdi uygulandığında 10-15 puanlık bir katkı bekleniyor. Bu durumda zam oranı yüzde 35-40 bandına çıkıyor.

MECLİS'E GELECEK
Yapılacak ek iyileştirmelerle ilgili karar verildiğinde bir düzenleme halinde T BMM'ye gelmesi gerekiyor. Bu tür ek artışlar yasa yoluyla yapılıyor. Bu durumda hazırlanacak yasa teklifinin maaş günlerine yetişmesi, yetişmediği takdirde ise ay içinde ilave ödeme yapılması bekleniyor.

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