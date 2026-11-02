Bakırköy Belediyesi'nde 585 milyonluk "gölge müdür" vurgunu! İmamoğlu'nun A takımına uzanan dosya
Bakırköy Belediyesi’ne yönelik ‘ihaleye fesat ve rüşvet’ soruşturmasında tutuklanan Nusret Sapa’nın, Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü gayriresmi olarak yönettiği ve ihalelere imza attığı belirlendi. Sapa’nın talimatları İmamoğlu’nun A takımından aldığı ortaya çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat ve rüşvet" soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıktı. Daha önce Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hapis cezasına çarptırılıp memurluktan ihraç edilen Nusret Sapa'nın, belediye iştiraki üzerinden işçi kadrosuna sokulduğu ve Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü "gayriresmî" olarak yönettiği belirlendi.
Dosyadaki detaylara göre, 2024'te Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevine getirilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Nusret Sapa, Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği ceza kararı sonrası memurluk haklarını kaybeden Sapa, mevzuat gereği kamu görevinden ihraç edildi.
İŞÇİ KADROSUNDAN MÜDÜRLÜĞE
İhraç kararının ardından devreye giren mekanizmayla Sapa, Bakırköy Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birine "işçi" statüsünde işe alındı. Ancak kâğıt üzerindeki bu işçi kadrosu sadece bir kılıftan ibaret kaldı. İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen Nusret Sapa, iştirak şirketi personeli görünmesine rağmen Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini fiilî ve gayriresmî olarak sürdürmeye devam etti. İçeride yürütülen gayriresmî hiyerarşide resmiyet kılıfı ise Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz üzerinden sağlandı.
Bilgi İşlem Müdürü olarak resmiyette İbrahim Yavuz gösterilirken, birimdeki tüm ihale organizasyonları, sistem alımları ve idari işlemleri bizzat "gölge müdür" Nusret Sapa organize etti. Sapa'nın, talimatları Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu A takımından aldığı, mevcut Bakırköy Belediye Başkanı veya yardımcılarından bağımsız hareket ettiği iddia edildi.
MÜDÜRÜN İMZASINI KULLANDI
Skandalın somut delillerine ulaşıldı. Gölge müdürün makam odasında yapılan aramalarda, Nusret Sapa'ya ait masa isimliğinin hâlen makam masasında durduğu ve odanın bizzat Sapa tarafından kullanıldığı, resmiyette müdür görünen İbrahim Yavuz'a ait e-imzanın Nusret Sapa'nın çekmecesinden çıktığı tespit edildi. Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, yetkisiz ve ihraç durumundaki Nusret Sapa, Bilgi İşlem Müdürü İbrahim Yavuz'un e-imzasını kullanarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün tüm resmî işlemlerini yürüttü. Sapa'nın yetkisi olmadığı hâlde milyonlarca liralık ihale evrakına ve resmî belgelere imza attığı tespit edildi.
585 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI OLUŞTU
Bakırköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında, 2024-2026 yılları arasında 42 farklı ihale dosyasında 585 milyon liralık kamu zararı oluştuğu saptandı. Bizzat Ekrem İmamoğlu'na bağlı olduğu belirtilen EKOSİSTEM'in Bakırköy ayağı olarak gösterilen gölge müdür Nusret Sapa'nın, 3 ayrı ihalede 9,1 milyon liralık kamu zararına imza attığı ortaya çıkarıldı. Sapa'nın başrolde olduğu iki ayrı yazıcı kiralama hizmeti ile 36 kalem bilgisayar ve çevre birimleri alımı ihalelerinde, teknik şartnamelerin rekabeti engelleyecek şekilde daraltıldığı belirlendi. Yapılan usulsüzlükler nedeniyle ihaleleri kazanan firmalara ödenen bedellerin tamamının kamu zararı sayıldığı vurgulandı.
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