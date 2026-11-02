Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat ve rüşvet" soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıktı. Daha önce Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hapis cezasına çarptırılıp memurluktan ihraç edilen Nusret Sapa'nın, belediye iştiraki üzerinden işçi kadrosuna sokulduğu ve Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü "gayriresmî" olarak yönettiği belirlendi. Bakırköy Belediyesine ihale ve irtikap soruşturması! 76 şüpheliden 62si gözaltına alındı Dosyadaki detaylara göre, 2024'te Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevine getirilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Nusret Sapa, Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği ceza kararı sonrası memurluk haklarını kaybeden Sapa, mevzuat gereği kamu görevinden ihraç edildi.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, 2024-2026 yılları arasındaki 42 ihale dosyasında 585 milyon liralık kamu zararı oluştuğu belirtildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) İŞÇİ KADROSUNDAN MÜDÜRLÜĞE İhraç kararının ardından devreye giren mekanizmayla Sapa, Bakırköy Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birine "işçi" statüsünde işe alındı. Ancak kâğıt üzerindeki bu işçi kadrosu sadece bir kılıftan ibaret kaldı. İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen Nusret Sapa, iştirak şirketi personeli görünmesine rağmen Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini fiilî ve gayriresmî olarak sürdürmeye devam etti. İçeride yürütülen gayriresmî hiyerarşide resmiyet kılıfı ise Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz üzerinden sağlandı.