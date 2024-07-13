Büyükekşi yeniden aday

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. TFF'nin mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi, dün federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamayla adaylığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada genel sekreterliğe yapılan başvuruların TFF'nin 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartlarına göre incelendiği ve Mehmet Büyükekşi dışında, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Servet Yardımcı'nın adaylıklarının kabul edildiği bildirildi. Adaylıktan çekildiğini açıklamasına rağmen Yardımcı'nın adının listede olması kafaları karıştırdı. Öte yandan TFF'nin açıklamasında diğer adaylık başvurularının 38/1. maddesinde belirtilen adaylığa uygun koşulları taşımadığından kabul edilmediği bildirildi.