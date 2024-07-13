Aslan’da 12 yabancı çıkmazı

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar vermek için geri sayıma geçmiş durumda. Ancak; Aslan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sene 12 yabancı hakkı tanınıyor olması nedeniyle bir çıkmaza girmiş durumda. Muslera, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Mertens, Zaha, Ziyech, Icardi ve Batshuayi'nin yanı sıra takıma katılması beklenen 8 numara ve sağ bek transferiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımda 10 yabancının olması garanti gibi görünüyor. Oliveira, Tete, Dubois, Ross ve Yusuf Demir gibi isimler ise kendisine yer bulamıyor. G.Saray, gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak.

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