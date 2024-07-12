Avrupa’nın devleri Galatasaray’ın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı istiyor

Galatasaray'da geçen sezon joker görevi gören ve başarılı performansıyla birlikte adından sıkça söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

İKİ TALİP DAHA ÇIKTI

İtalyan kulüplerinin yanı sıra İngiltere'den Brighton'ın istediği Barış Alper Yılmaz'a Alman devi Borussia Dortmund ile Serie A ekiplerinden Napoli'nin talip olduğu ortaya çıktı. Şu an için Cimbom'a 24 yaşındaki futbolcu için ulaşan resmi bir teklif olmadığı, ancak; iki kulübün de yıldız oyuncu için atak yapmayı planladığı ifade edildi. Güncel verilere göre; 17 milyon Euro değer biçilen futbolcu, EURO 2024'deki başarılı formuyla da piyasasını yükseltti.

HEDEF 30 MİLYON EURO

2027'YE kadar Cimbom ile sözleşmesi olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaraylı kurmaylar, olası bir satış halinde 30 milyon Euro üstünde bir gelir bekliyor.