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Okan Buruk’tan 4-4-2 sinyali

Okan Buruk "Yeni sezonda Galatasaray çift forvet oynayacak mı?" sorusunu yanıtladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Okan Buruk’tan 4-4-2 sinyali

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Okan Buruk "Yeni sezonda Galatasaray çift forvet oynayacak mı?" sorusunu yanıtladı. Buruk, "Format olarak tam olarak 4-2-3-1 oynamıyoruz. Mertens forvet özellikli bir 10 numara. Mertens'i Icardi'nin yanında çok kullandığımız maç oldu. Zaten rakibi karşılarken ikili karşılıyoruz yani 4-4-2 olarak karşılıyoruz. Batshuayi'yi yine bu sistem içiresinde önde kullanacağız" diye konuştu. Başarılı hoca, "Icardi fiziksel olarak iyi geldi. Icardi için en önemli şey sezon kampını bizimle geçirmesi" dedi.

BARIŞ'IN ÖNÜ ÇOK AÇIK
Okan Buruk, Euro 2024'te yıldızı parlayan Barış Alper için, "Turnuvada 2 tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper, biri Ferdi. Diğer milli oyuncuları da kutluyorum. Barış'ın performansı önemliydi, çok ön plana çıktı, tüm rakiplerine üstünlük kurdu. Çok mutlu oldum. Önü çok açık. Bizle beraber önü açık olsun tabii ki" ifadesini kullandı.

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