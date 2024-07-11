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Bournemouth’tan can sıkan hamle

Galatasaray’ın her konuda anlaşmaya vardığı Guelo Doue’ye İngiltere’den talip çıktı. Premier Lig ekibi Bournemouth, 21 yaşındaki Fildişili sağ beket eklif yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Bournemouth’tan can sıkan hamle

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Rennes formasını giyen Guela Doue'nin transferini imza aşamasına getiren Galatasaray'da son dakika sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fildişili sağ bekin İstanbul'a geliş planlamasını yaparken İngiltere'den bir talip çıktı. Ada basınında da yer alan haberlere göre Bournemouth, Guela Doue'nin menajeri ve Rennes kulübüyle temasa geçerek resmi teklif yaptı. Haberde teklifin ne olduğuna dair bir ayrıntı paylaşılmazken, bu gelişme sonrası transferde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Galatasaray son yapılan görüşmede bonuslarla beraber 9 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 25 pay teklifiyle Rennes'i ikna etmişti. Sarı-Kırmızılılar, Guela Doue ile de 1.2 milyon Euro maaş ve 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı. Transferdeki kesin durumun 48 saat içinde belli olması bekleniyor.

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