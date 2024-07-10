Doue koptu geliyor

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sağ bek mevkisine takviye yapmak için düğmeye basan Cimbom, bir süredir görüştüğü Rennes'in genç oyuncusu Gueala Doue'yi açıklamaya hazırlanıyor.

Galatasaraylı kurmayların, Fransız ekibini 8 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna ettiği öğrenildi. 3 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen 21 yaşındaki futbolcunun da Aslan'dan yıllık 1.2 milyon Euro kazanacağı gelen haberler arasında. Futbolcunun, bu hafta içinde Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor. Geçen sezon Rennes formasıyla 33 maça çıkan Doue, 4 asist katkısı sağladı. 1.87 boyundaki Fildişi yıldız, sağ bek dışında stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. Doue, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 57 maça çıktı.

ÇOK AKTİF BİR BEK

Sacha Boey'a benzetilen Gueala Doue, etkili bindirmeleri ve adam eksiltebilme özelliği ile de tanınıyor.