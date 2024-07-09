Efe Akman yuvada kaldı

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Efe Akman imzayı atıyor... 18 yaşına geçen aylarda basan ve halen amatör sözleşmesi bulunan genç ön libero ile görüşen Sarı-Kırmızılı yetkililer, Efe Akman ile dört yıllık anlaşma sağladı. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atıp Galatasaray'ın Avusturya'daki kamp çalışmalarında A Takımla olması bekleniyor. Efe Akman'la geçen aylarda Roma ilgilenmiş; profesyonel sözleşme yapılması durumunda resmi teklif gelebileceği de öne sürülmüştü.

ROMA'NIN RADARINDA

Aslan'ın genç yıldızını kontrat imzalamadan önce İtalyan ekibi Roma'nın da takip ettiği ve oyuncu için Galatasaray'a 7,5 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.