Artık istikrar zamanı

TAKVİM Türkiye'nin EURO 2024'e çeyrek finalde veda etmesinin ardından "Vincenzo Montella ile yola devam edilmeli mi? sorusunu futbol otoritelerine yöneltti. Gürcan Bilgiç, Ahmet Akcan, Oktay Derelioğlu ve Ulaş Özdemir gündemdeki tartışmaşı flaş sözlerle değerlendirdi.

MONTELLA KALACAKTIR

A Milli Takım için başarısız diyemeyiz. EURO 2024'te çeyrek finale kaldık. Montella şu anki durumda başarılı. Gürcistan maçının ilk 20-25 dakikası hariç hiçbir takıma turnuvada baskı yapamadık. Bu çocuklar daha iyisini yapabilirdi. İstikrarımız yok. Kadromuzda önemli oyuncularımız var. Basit bir oyun formatıyla oynadık. Çekya ve Avusturya'yı yenmemiz bile bence futbol mucizesiydi. Montella devam etmeli mi? Bu durumda edecektir. Bana göre kalmamalı. (OKTAY DERELİOĞLU)

İSTİKRAR YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Eğer İspanya ya da Fransa gibi büyük futbol ülkesi değilseniz zaten milli takımlarda sürekli istikrardan bahsedemezsiniz. Montella dönemi sonuç açısından bence istikrarlı. Unutmayalım ki gruptan çıkma şansımız azalmışken göreve gelip Hırvatistan gibi bir takımı deplasmanda yendi, Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan lider çıktı ve bugün çeyrek final oynattı. Montella'nın tabii ki eksikleri var. Fakat kadro ve oyun istikrarı yakalamaya çalışan bu hocayla yola devam edilmeli. (ULAŞ ÖZDEMİR)

BEN MONTELLA'DAN RAZIYIM

Takımın grupta ve final etabındaki performansına baktığımızda Montella ile ilgili bir problem yok. "Hedef finallerden bir tanesi" dedik ve başardık. 5 maçın 3'ü kazanıldı. Kaybettiklerimizde de bireysel hatalar vardı. Futbolcuların Montella ile ilişkileri çok pozitif. 2 yıl sonra daha gelişmiş bir Arda, Semih, Kenan, Barış Alper ve İsmail gibi oyuncularla daha etkili ve yetenekli bir takım olacağız. Ben Vincenzo Montella'dan da oyunculardan da razıyım. (GÜRCAN BİLGİÇ)

YOLA DEVAM EDİLMELİ

Montella ile yola kesinlikle devam edilmeli. Turnuvaya başladığımızda belirli bir 11'imiz yoktu. Oyun anlayışımız da yoktu. Fakat, birbirine sonuna kadar bağlı, tutkulu oynayan bir milli takım vardı. 4-6-0'a karşıyım. Büyük takımlar, büyük hedeflere forvetli bir sistemde ulaşır. Takım, hem defans hem hücum yapabilir ama ikisini de aynı anda yapmalı. Futbolcuların Montella ile birlikte ilerleyen süreçte daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. (AHMET AKCAN)