Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada Çankaya ilçesindeki Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanları mercek altına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda mekanların sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve alınan ifadelerden elde edilen deliller birlikte değerlendirildi.

YABANCI UYRUKLU KADINLARI İŞ VAADİYLE KANDIRDIKLARI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin, ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar ve ailevi sorunlar gibi nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla Türkiye'ye yasal yollarla gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin daha sonra kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve çaresizliklerinden faydalanarak onları eğlence mekanlarında müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları tespit edildi.