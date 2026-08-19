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Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay bölgesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme iddiaları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu kadınların iş vaadiyle kandırılarak eğlence mekanlarında çalışmaya zorlandığı, bazılarının ise fuhuş amacıyla ev ve otellere yönlendirildiği iddia edilen soruşturmada 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı

Ankara'da insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kızılay bölgesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada Çankaya ilçesindeki Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanları mercek altına alındı.

Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-2

Soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve alınan ifadelerden elde edilen deliller birlikte değerlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda mekanların sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüpheli tespit edildi.

Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-3

YABANCI UYRUKLU KADINLARI İŞ VAADİYLE KANDIRDIKLARI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin, ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar ve ailevi sorunlar gibi nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla Türkiye'ye yasal yollarla gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin daha sonra kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve çaresizliklerinden faydalanarak onları eğlence mekanlarında müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları tespit edildi.

Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-4

KAÇAK DURUMDAKİ KİŞİLERİ SAKLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmada şüphelilerin, yasal kalış süresi sona eren veya kaçak durumda bulunduğunu bildikleri bazı kişileri çalıştırmaya devam ettikleri yönünde de tespitlere ulaşıldı.

Bu kişilerin kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı olunduğu, ayrıca şüpheliler tarafından temin edilen adreslerde barındırıldıkları değerlendirildi.

Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-5

BAZI KADINLARIN EV VE OTELLERE GÖNDERİLDİĞİ BELİRLENDİ

Dosyaya giren delillerde bazı yabancı uyruklu kadınların fuhuş amacıyla ev ve otellere yönlendirildiği ve bu faaliyetler üzerinden haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.

Tespitlerin ardından şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 80'inci maddesinde düzenlenen "insan ticareti", 79'uncu maddesinde düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" ve 227'nci maddesindeki "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-6

5 EĞLENCE MEKANINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2026 tarihinde 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında işlem yürütülen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Onur Güneş'in başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu bildirildi.

Firari şüpheli Ekrem Albayrak'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-7

15 YABANCI UYRUKLU KADIN TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında eğlence mekanlarında konsomasyon yaptırıldığı belirlenen 15 yabancı uyruklu kadın tespit edilerek gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Bu kadınlardan 5'inin Kırgızistan, 6'sının Özbekistan, 1'inin Irak ve 4'ünün Türkmenistan uyruklu olduğu bildirildi.

Ayrıca yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlenen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Bu kişiler hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

SN
ART CAFE/BAR
DURUM
1
Rifat İNCEOĞLU
Yakalandı
2
Fırat İNCEOĞLU
Yakalandı
3
Ekrem ALBAYRAK
Yakalama Çalışmaları devam ediyor
4
Hacı Hasan TOPUZ
Yakalandı
5
İsmail DÜZENLİ
Yakalandı

BİLGİ
DETAY
Yakalanan Yabancı Uyruklu Kadın (konsomatris)
3
Kırgızistan
1
Özbekistan
2

SN
ŞIMARIK
DURUM
1
Emrah TOPCU
Yakalandı
2
İlyas TOPCU
Yakalandı
3
Zekeriya DAŞDANBEK
Yakalandı
4
Erbay TOPCU
Yakalandı
5
İsmail KAYIKCI
Yakalandı
6
Minura TOPCU
Yakalandı
7
Mustafa FIRATHAN
Yakalandı
8
Servet DAĞ
Yakalandı
9
Devlet DAĞ
Yakalandı
10
Emrah BARAN
Yakalandı

BİLGİ
DETAY
Yakalanan Yabancı Uyruklu Kadın (konsomatris)
6
Özbekistan
3
Kırgızistan
2
Irak
1

SN
BİŞKEK
DURUM
1
Emre Sertan GÖKGÖZ
Yakalandı
2
Berkay BARS
Yakalandı
3
Ali SEZGİN
Yakalandı
4
Feyyaz ARAS
Yakalandı

BİLGİ
DETAY
Yakalanan Yabancı Uyruklu Kadın (konsomatris)
1 (1 Kırgızistan)
Yakalanan Düzensiz Göçmen
2 Kadın Şahıs (Vize İhlali)

SN
SÖĞÜTDALI
DURUM
1
Yunus ARAS
Yakalandı
2
Yılmaz GÜLMÜŞ
Yakalandı
3
Yılmaz ERTAŞ
Yakalandı

BİLGİ
DETAY
Yakalanan Yabancı Uyruklu Kadın (konsomatris)
5 (4 Türkmenistan, 1 Kırgızistan)
Yakalanan Düzensiz Göçmen
1 Erkek şahıs (Vize İhlali)

SN
SİNDOMA
DURUM
1
Murat CEYRAN
Yakalandı
2
Metin AKYOL
Yakalandı
3
Arap PURTUL
Yakalandı
4
Mustafa KILAVUZ
Yakalandı
5
Hasan HÜLAGU
Yakalandı

Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-8

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada suçların tüm yönleriyle aydınlatılması, mağdurların tespit edilmesi, şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-10 Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-11 Ankara’da 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon! İnsan ticareti ve fuhuş soruşturmasında 26 gözaltı-12

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