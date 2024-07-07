Fenerbahçe berabere kaldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Avusturya 1. Lig ekibi Admira Wacker ile Adenpol Arena'da karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler maça Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Becao, Oosterwolde, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Krunic, Fred Cengiz Ünder ve Dzeko 11'i ile maça çıktı.

Admira 7. dakikada Reinhard Azubuike Young ile öne geçti: 1-0. 22. dakikada Cengiz Ünder'e yapılan faul sonrası hakem penaltı verdi. Beyaz noktadan Dzeko topu ağlara yolladı: 1-1. Fenerbahçe'de Kent, Emre Mor, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe, Levent Mercan, Emir Ortakaya ve Umut Nayir da 2. devre süre buldu.