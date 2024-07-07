Erdoğan’a büyük ilgi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı Berlin'de yalnız bırakmadı. Çeyrek final karşılaşmasını tribünden takip eden Başkan Erdoğan'a Almanya'da ilgi büyüktü.

Başkan Erdoğan'ın stadyuma girişi ve yerine geçmesiyle birlikte tribünde bulunan binlerce taraftar ayağa kalkarak alkış tufanı kopardı. Başkan Erdoğan tribünlerde bulunan taraftarlarımızı selamladı. Samet Akaydin'in attığı golde büyük sevinç yaşayan Başkan Erdoğan, maç sonu ise mücadelelerinden dolayı tüm takımı kutladı.

Başkan Erdoğan, Hollanda- Türkiye maçının ardından soyunma odasına giderek milli futbolcuları ziyaret etti. Destek verdi.