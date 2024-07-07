Dursun Özbek’in yetki zaferi

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek ve yönetimine, Florya arazisinin değerlendirilmesi ve Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konularında yetki verildi. Buna göre; Florya'dan gelecek tutar blokeli hesaba eklenecek. Ayrıca sadece Genel Kurul'un onayıyla bu para kullanılabilecek.

Yetki aldıktan sonra konuşan Özbek, "Bizlere verdiğiniz yetkilerden ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonra çalışmak bize düşüyor. Florya'dan 13 milyar TL kazanacağız. 2027'de bitireceğiz. Mecidiyeköy binasından da 500 milyon TL gelir bekliyoruz. Tüm projelerden Bankalar Birliği borcu da kapatılınca, 16.3 milyar TL kalacak" dedi. Özbek transfer çalışmaları için de "En iyi oyuncuları alacağız. 5. yıldızı alacağız. Avrupa'da kupa kovalayacağız" dedi.



ÖZBEK VE YÖNETİMİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Dursun Özbek'e genel kurulda destek verdi. Polat, "Başkan ve yönetimler yüzlerce karar alır. Hepsinin doğru olması mümkün değil. Ama Florya'nın hasılat paylaşımıyla yapılması doğru. Yönetimi tebrik ediyorum. Kutluyorum. Benden bir şey istenirse Galatasaray'ın emrindeyim. Artık yola çıkmak gerek" dedi.



YİNE KAZANAN G.SARAY OLACAK

Geride bıraktığımız haftalarda istifa eden eski yönetici Erden Timur, "Başkanımızla yetki meselesini konuştuk. Her şeyin kusursuz olması için çalışıldı. Paranın bloke olması, getirisinin futbol dışı branşlara harcanması çok koruyucu. İnşallah en büyük kazancı elde edeceğiz. Kazanan G.Saray olacak. Ayrıca herkesten helallik istiyorum" açıklamasında bulundu.



UEFA'DAN CEZA ALABİLİRİZ

Cimbom'un 1 numaralı ismi Dursun Özbek, "UEFA tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız. Bunu düzletmek durumundayız. Eğer yapamazsak, büyük ihtimalle ceza alacağız. 1 milyon 200 bin TL faiz ödüyoruz. Bu borcu kapatıp, sarmaldan da kurtulacağız" dedi.