Türkiye aşığı Suker, Milliler’e övgüler yağdırdı

Hırvatlar'ın efsane futbolcusu Davor Suker, Dubrovnik'te Rixos Otel'e gitti. Ünlü ismi, Genel Müdür Ayhan Başçı karşıladı. Türkiye sevdalısı olan Suker, "Türkiye çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Hem savunmada hem hücumda etkili ayakları var. Arda Güler'i ilk keşfedenlerden biri de benim. Türkiye, Hollanda maçını kazanarak adını yarı finale yazdıracak. Hollanda düşünsün" dedi. Suker, Real Madrid'in yıldızı Modric'in Arda'yı takdir ettiğini de belirterek "Modric bildiği her şeyi Arda'ya öğretiyor" diye konuştu.

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