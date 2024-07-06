Jaden Philogene: Umarım bir gün Barça’ya giderim

İngiltere Championchip ekiplerinden Hull City'nin yıldız futbolcusu Jaden Philogene, son günlerde Barcelona'ya transfer olacağı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, "Premier Lig'i seçtim çünkü aldığım en net teklif bu, ancak hayalim hala La Liga. Barça benim hayalim. Umarım bir gün oraya imza atabilirim. Benim idollerim Ronaldinho ve Neymar" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu geçen sezon çıktığı 33 maçta 12 gol, 6 asiste imza atmıştı. Philogene'ın Hull ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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