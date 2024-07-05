Yeni Sacha Boey Guela Doue

Galatasaray'ın sağ bek mevkisi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Guela Doue için Rennes ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılı takımın Fransız ekibiyle 21 yaşındaki futbolcunun transferi için 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi. Aslan'ın önümüzdeki günlerde İstabul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Genç yıldızın Cimbom'un eski sağ beki Sacha Boey ile benzer özellikler taşıması da dikkatleri çekti. Doue'nin de yine Rennes'den kadroya katılan Boey gibi genç bir futbolcu olması, dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla ön palana çıkması göze çarpıyor. Geçtiğimiz sezon Rennes ile 35 maça çıkan Fransız sağ bek söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası vermişti.

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