The Athletic yazarı Dermot Corrigan: Zekası aklımı başımdan aldı

Real Madrid'in yıdızı Arda Güler milli takım performansıyla da dikkatleri çekiyor. 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili The Athletic'in İspanyol yazarı Dermot Corrigon da, "Onun Messi ya da Ronaldo olacağını söylemek için henüz çok erken, Arda henüz bir çocuk ama o bir süperstar olma yolunda" dedi.

HERKESTEN FARKLI

Corrigon, "O, diğerlerinden farklı. Topu ayağına aldığında bir şeyler yapacağını biliyorsun. Onu sahada gördüğümde sol ayağı ve futbol zekası aklımı başımdan aldı. Onu izlemek bana gurur veriyor; sadece saf gurur ve neşe" şeklinde görüş belirtti.