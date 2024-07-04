Devlerle Yusuf Yazıcı savaşı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun eksik gördüğü bölgeleri çok kaliteli isimlerle doldurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sesleri yükseliyor. Fransız ekibi Lille'le sözleşmesi sona erdikten sonra önceki gün bir ayrılık açıklaması yayınlayan milli futbolcu için resmen devreye giren Sarı-Lacivertliler ikna çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu transferde Fenerbahçe'nin karşısında çok önemli rakipler var. İtalyan ve Alman basınında yer alan haberlere göre hem Milan hem de Dortmund, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli yıldızın kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek istediği ancak mali şartlar ve Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifine de soğuk bakmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 27 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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