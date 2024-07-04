PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Devlerle Yusuf Yazıcı savaşı

Resmen serbest kalan milli futbolcunun transferi için girişimlere hız veren Fenerbahçe yönetimi, Milan ve Dortmund’la yarışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Devlerle Yusuf Yazıcı savaşı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun eksik gördüğü bölgeleri çok kaliteli isimlerle doldurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sesleri yükseliyor. Fransız ekibi Lille'le sözleşmesi sona erdikten sonra önceki gün bir ayrılık açıklaması yayınlayan milli futbolcu için resmen devreye giren Sarı-Lacivertliler ikna çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu transferde Fenerbahçe'nin karşısında çok önemli rakipler var. İtalyan ve Alman basınında yer alan haberlere göre hem Milan hem de Dortmund, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli yıldızın kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek istediği ancak mali şartlar ve Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifine de soğuk bakmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 27 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu
Merdan Yanardağ’ın ’bozkurt’ cehaleti! Merih Demiral’ı hedef aldı siyasi simge dedi yalanı elinde patladı
A Milli Takım’ın oyuncusu Kenan Yıldız’ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu
Astana’da ’Suriye’ zirvesi! Başkan Erdoğan’dan Teröristan kurdurmayız mesajı: Putin’den İlişkilerimiz ilerliyor sözleri
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu
UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı | Türkiye’den peş peşe tepkiler! Merih ceza alır mı?
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak | Peş peşe temaslar
Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı
9. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi’nin içeriğinde neler var?
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dış ticaret’ açıklaması! Hedefi duyurdu... Önemli bir iyileşme sağlayacağız
SON DAKİKA