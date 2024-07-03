Yusuf Yazıcı iddiası

Ligue 1 ekibi Lille ile yollarını ayıran Yusuf Yazıcı'nın adı Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. İtalya'dan Milan ile temas halinde olduğu belirtilen Yazıcı için Fenerbahçe'nin de yakın takipte olduğu öne sürüldü.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; Kanarya'nın Yazıcı ve temsilcisine resmi bir teklif sunmadığı, ancak; kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Güncel değeri 10 milyon Euro olan Yusuf Yazıcı, kariyerinde 267 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, 64 gole imza atarken, 39 kez de gol pası vermeyi bildi.