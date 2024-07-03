Milyonların geliri artıyor!

Memurların, emeklilerin beklediği tarih geldi. Temmuz zammı bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyonu kimin maaşının ne kadar artacağını ortaya koyacak.

MEMURLARA EN AZ % 20

TÜİK verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 çıkmıştı. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette, Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.28 oldu. Eğer Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.28 çıkarsa, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.52'yi bulacak. Bu orana göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.15'e ulaşacak. Temmuz ayı zam oranı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 20.06'ya yükselecek.

SSK'LILARIN % 25'İ AŞACAK

Bir tahmin de Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin de bu orana göre enflasyon farkı yüzde 9.4'ü, Temmuz zammının oranı yüzde 20.34'ü bulacak. Bir diğer tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'ne (FKB) ait. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'nde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 çıktı. Bu tahmine göre de bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 26.61 bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda alacağı enflasyon farkı yüzde 9.57'yi, Temmuz zammının oranı da yüzde 21.11'i bulacak.



KİMLERİN ARTIŞI BELLİ OLUYOR?

- SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları

- Memur maaşları

- Memur emeklisi aylıkları

- Memurların ve emeklilerin ek ödemeleri (Aile yardımı, emekli doktor ilave ödemesi, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi...)

- Dul ve yetim aylığı

- 65 yaş aylığı

- Evde bakım aylığı

- Engelli aylığı

- Kronik hastalık yardımı

- Sosyal ve Ekonomik Destek

- Kıdem tazminatı tavanı

- Bedelli askerlik ücreti

- Temmuz ayı konut-işyeri kira artışı



İŞTE TAHMİNLER

FORMÜL 1:

- Haziran TÜFE tahmini: % 2.28

- İlk 6 aylık TÜFE: % 25.52

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 25.52

- Memurlar ve emeklileri enflasyon farkı: % 9.15

- Memurlar ve emeklileri zam oranı: % 20.06

- En düşük memur maaşı: 39.452,16 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.698,66 TL



FORMÜL 2:

- Haziran TÜFE tahmini: % 2.52

- İlk 6 aylık TÜFE: % 25.81

- SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 25.81

- Memur ve emeklisi TÜFE farkı: % 9.40

- Memur ve emeklisi zam oranı: % 20.34

- En düşük memur maaşı: 39.544,17 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.739,93 TL



FORMÜL 3:

- Haziran TÜFE tahmini: % 3.17

- İlk 6 aylık TÜFE: % 26.61

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 26.61

- Memurlar ve emeklileri enflasyon farkı: % 9.57

- Memurlar ve emeklileri zam oranı: % 21.11

- En düşük memur maaşı: 39.797,19 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.853,44 TL

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