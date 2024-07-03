Eyüpspor’da transfer fırtınası

Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Eyüpspor'da yeni sezon öncesinde transfer şov devam ediyor. Anastasios Chatzigiovanis, Dorukhan Toköz gibi oyuncuları kadrosuna katan Eyüpspor, son olarak Beşiktaş'ta oynayan Umut Meraş ve Adana Demirspor'dan Emre Akbaba ile de 2 yıllığına anlaştı. Ayrıca, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü de 1+1 yıllığına renklerine bağlayarak, hem kadroyu güçlendirdi, hem de gövde gösterisini sürdürdü. Hedeflerini anlatan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Kadromuza iyi takviyeler gerçekleştirdik. Yeni sezona kadar tam olarak hazır olacağız" diye konuştu.

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