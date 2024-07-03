A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Hepsiyle gurur duyuyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adam, "Maça ilk dakikada bulduğumuz gol ile iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımız iştahlı bir görüntü sergiledi. Golden sonra pozisyonlar verdik. Beklediğimiz ve istediğimiz şekilde ilk yarını tamamladık. İkinci yarıda bulduğumuz golle 2-0'ı yakaladık. 2-1'den sonra da dengeli bir oyun oldu. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi.

Çeyrek finale çıkmanın gurur verici olduğunu söyleyen Montella, "Turnuvada başlamadan önce bir hedef koymuştuk. Önce gruptan çıktık, sonra da son 16'ya yükseldik. Oyuncularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Hollanda ile eşleştik. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ama bu tip turnuvalarda belli bir seviyeden sonra rakip fark etmiyor. Maç maç gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yüreği ile oynayan bir takımız. Önce zaferin tadını çıkarıp, sonra Hollanda'ya konsantre olacağız" ifadesini kullandı.

6-1'İN RÖVANŞINI ALMAYI BİLDİK

Milli futbolcumuz Kaan Ayhan, Avusturya zaferinin ardından konuştı. Ayhan, "Rakibin favori görülmesi bizi rahatlattı. Çeyrek final için çok mutluyuz. Aynı zamanda 6-1'in de rövanşını almış olduk. Hak ederek kazandık. Gururlu ve mutluyuz" dedi.

LEIPZIG KIRMIZI-BEYAZ

Leipzig'de oynanan Avusturya maçına ilgi büyüktü. Taraftarlarımız stadın büyük bir bölümünü doldurdu ve galibiyeti futbolcularla birlikte kutladı.